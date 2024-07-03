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Türk jetlerinin bombaladığı Hakurk'ta 6 PKK'lı terörist öldürüldü

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Türk jetlerinin bombaladığı Hakurk&#039;ta 6 PKK&#039;lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pkk, Hakurk, Haber

Güncel Haberleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere hava harekatıyla operasyon düzenledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

Türk jetlerinin bombaladığı Hakurk'ta 6 PKK'lı terörist öldürüldü - 1. Resim

İşte Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşım;

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"

Türk jetlerinin bombaladığı Hakurk'ta 6 PKK'lı terörist öldürüldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
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