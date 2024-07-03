Türk jetlerinin bombaladığı Hakurk'ta 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere hava harekatıyla operasyon düzenledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Mehmetçik Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 7 teröristi öldürdü

Mehmetçik Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 7 teröristi öldürdü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşım;

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"