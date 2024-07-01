Irak İçişleri Bakanlığı: Yangınların failleri PKK'lı teröristler
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Irak İçişleri Bakanlığı; Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda Irak'ın Erbil ve Duhok kentlerinde çarşı yangınları çıkmış, ardından da Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı alevlere teslim olmuştu.
ONLARCA DÜKKAN KÜLE DÖNMÜŞTÜ
Yangında 100'den fazla dükkan kül olurken, kundaklama şüphesi üzerinde durulmuştu. Bugünse Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğu belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı