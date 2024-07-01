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Irak İçişleri Bakanlığı: Yangınların failleri PKK'lı teröristler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Irak İçişleri Bakanlığı: Yangınların failleri PKK&#039;lı teröristler
Irak, Pkk, Kerkük, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak İçişleri Bakanlığı; Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Irak'ın Erbil ve Duhok kentlerinde çarşı yangınları çıkmış, ardından da Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı alevlere teslim olmuştu.

ONLARCA DÜKKAN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

Yangında 100'den fazla dükkan kül olurken, kundaklama şüphesi üzerinde durulmuştu. Bugünse Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğu belirtildi.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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