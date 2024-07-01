Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabine bu gece değişiyor

Geçtiğimiz hafta bazı bakanların görevden alınacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan önemli açıklamalarda bulundu. Sözcan, "Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak." dedi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında kulis bilgilerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam kampında belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Sözcan, Kabine'de değişiklik olacağı iddialarına da değindi.

YARIN KABİNE TOPLANTISINA YENİ BAKANLAR MI KATILACAK?

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği, bazı bakanların da görevden alınacağı öne sürülmüştü. Ancak bu yönde bir Resmi Gazete kararı yayınlanmamıştı. Sözcan, "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım." dedi.