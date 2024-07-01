Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabine bu gece değişiyor

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabine bu gece değişiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Değişikliği, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta bazı bakanların görevden alınacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan önemli açıklamalarda bulundu. Sözcan, "Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak." dedi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında kulis bilgilerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam kampında belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Sözcan, Kabine'de değişiklik olacağı iddialarına da değindi.

YARIN KABİNE TOPLANTISINA YENİ BAKANLAR MI KATILACAK?

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği, bazı bakanların da görevden alınacağı öne sürülmüştü. Ancak bu yönde bir Resmi Gazete kararı yayınlanmamıştı. Sözcan, "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kabinede bakan değişikliklerinin bu gece olması bekleniyorKuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular - GündemErdoğan liderliğinde genel muhasebeÖzgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti - GündemÖzgür Özel ziyaret edip elini öptü!Meteoroloji'den 10 kent için sarı kod! Gök delinecek, rüzgar uçuracak - GündemGök delinecek, rüzgar uçuracakAntalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu - GündemAntalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu19 ilde 'Sibergöz-48' operasyonu! 65 şüpheli yakalandı - Gündem19 ilde 'Sibergöz-48' operasyonu! 65 şüpheli yakalandıEskişehir'de hareketli gece! Taksi ve lüks otomobili gasbetti, polis kovalamacasında yakalandı - GündemTaksi ve lüks otomobili gasbetti, kovalamacada yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...