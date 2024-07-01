Altın fiyatında hayal kırıklığı! İlk yarıda reel getiri…

Altında son dakika! 1 Temmuz gram altın fiyatı 2445 TL’den ve ons altın 2323 dolardan yeni haftaya başlıyor. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 25 yükselen gram altın, aynı dönemde yine yüzde 25 olarak gerçekleşmesi beklenen enflasyon ile başa baş gitti. Böylece altın yatırımcısı reel getiri elde edemedi ve umduğunu bulamadı. Bu hafta ABD’de açıklanacak FED tutanakları ve tarım dışı istihdam rakamları, altın cephesinde de dikkatle bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türk halkının enflasyondan korunmak için sığındığı altın, bu yılın ilk yarısında beklentileri karşılamadı. Bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak Haziran TÜFE rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyonun %25 olması bekleniyor. Aynı dönemde gram altında gerçekleşen yükseliş de %25’i buldu. Geçen yılı 1955 TL’den tamamlayan gram altın, ilk yarıda en yüksek 2536 TL’yi görse de haziran kapanışını 2447 TL’den gerçekleştirdi.

1 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 Temmuz’da da gram altın fiyatı 2445 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2442-2492 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 45 TL’den, yarım altın 8 bin 85 TL’den ve tam altın da 16 bin 142 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında işlemler 2323 dolara yakın devam ediyor. Altın fiyatlarında yeni haftanın, geçen hafta kapanışına göre yatay bir seyirle başladığı görülüyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Geçen hafta dolar endeksi üzerinde etkili olan Japon yeninde, bu hafta başında da zayıf görünüm sürüyor. USD/JPY yeni haftaya da tarihi zirvelere yakın seviyelerden, 161,00’den başlıyor.

Öte yandan Fransa’da ilk tur seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Macron’un bulunduğu ittifak geride kaldı. Buna rağmen, EUR/USD paritesinin 1,0750 üzerine çıkması dikkat çekti.

Dolar endeksi bu denklemde 105,60 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,40 seviyesine yakın seyrediyor. ABD para biriminin küresel arenada güçlü görünümünü koruduğu dikkat çekiyor.

ALTINDA ÖNE ÇIKAN BEKLENTİLER

Bu hafta FED’in faiz indirimi sürecini yakından ilgilendiren ve ons altın fiyatları için önemli olabilecek iki önemli gündem maddesi bulunuyor. Bu kapsamda perşembe günü, son FED toplantısına dair FMOC tutanakları açılanacak. Cuma günü de ABD’de haziran ayına dair tarım dışı istihdam rakamları belli olacak.

Jeopolitik riskler tarafında ise Orta Doğu’daki gerilimin, İsrail-Lübnan Hizbullah çatışmaları neticesinde yayılmasına dair endişeler devam ediyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Dolar/TL tarafında yatay seyrin devamı ve kısa vadeli TL faizlerinin yüksek seyri, gram altını da frenliyor. Ons altında ise ABD’den gelecek verilere bağımlı olarak aşağıda 2300 ve yukarıda 2360 dolar arasında dalgalanmalar öngörülüyor.

Bu çerçevede bugün gelecek ABD ISM İmalat PMI Endeksi önemli. Mayısta 48,7 olan endeksin haziranda 49,2’ye yükselmesi bekleniyor. Bu tahmin üzerinde gerçekleşecek ve 50 seviyesinin üzerine çıkacak bir verinin, iktisadi faaliyette canlılığa işaret edeceği ve ons altında da moralleri bozabileceği belirtiliyor.