Dolar bazında dikkat çeken prim! Borsada satış yapan yabancılar kaybetti 

Borsada son dakika! BİST100 endeksi son kapanışını 10.647’den gerçekleştirdi. 2024’ün ilk yarısında %42,50 yükselen endeks, dolar bazında da 6 ayda %28,50 prim yaptı. İlk yarıda yaklaşık 1 milyar dolarlık satış yaban yabancı fonların çoğu bu getiriden uzak kaldı. Ekonomistler; ekonomide yavaşlama beklentileri ve kötü gelen bilançolar sebebiyle yabancıların şimdilik borsa yerine tahvili tercih ettiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, yabancı yatırımcılardan yüklü satış gelmesine rağmen yılın ilk yarısını TL bazında %42,50 ve dolar bazında %28,50 yükselişle tamamladı. Böylece söz konusu dönemde en fazla kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.

Son kapanışını 10,647’den gerçekleştiren BİST100 endeksi, ilk yarıda görülen 11.088 zirvesinin yakkaşık %4,5 gerisinde bulunuyor. Endeks için 10.500-10.650 kritik destek olarak gösterilirken, yukarıda 10.850 ilk direnç olarak öne çıkıyor.

YABANCILAR NEDEN SATIYOR

Yabancı yatırımcı için şu anda tahvil getirisinin cazip görüldüğünü ve bu sebeple ağırlıklı olarak o tarafa geldiklerini belirten ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Faizlerin yüksek olması tahvil tercihlerinde etkili oluyor. Borsa tarafında ise ekonomik büyümede yavaşlama beklentileri, bilançoların beklentilerden kötü gelmesi ve enflasyon muhasebesinin de etkisiyle birlikte, hisse senetlerinin bir miktar pahalı hale geldiği görülüyor. Dolayısıyla yabancı işlemleri kısa vadeli hedge fon girişi çıkışı şeklinde gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

YENİ BEKLENTİ MOODY’S

Bütün bunlara rağmen borsada güçlü bir düşüş beklemediğini vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz “Endekste, mevcut şartlarda 10.500 seviyesinin altında bir kalıcılık beklentisinde değilim. Hatta gri listeden çıkışın ardından 19 Temmuz’daki Moody’s not artışı yaklaştıkça, fiyatlamalara bunun da dahil olamaya başlayacağını ve ilk etapta 11.000 seviyesine doğru bir hareketlenme görülebilir” dedi.

Bu arada Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin gri listeden çıkmasıyla birlikte gelecek dönemde daha fazla yabancı yatırım çekeceği belirtildi.

İSO İMALAT PMI ÖNEMLİ

Öte yandan borsa şirketlerini de kapsayan reel sektörün durumuna dair, bugün önemli bir veri geliyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından haziran ayı Türkiye İmalat PMI rakamları açıklanacak. Nisan ayında 49,3 ve mayısta da 48,4 eviyesinde gerçekleşen PMI rakamları, böylece son 2 aydır, kritik eşik olan 50 değerinin altında kaldı ve sektörel faaliyetlerde daralmaya işaret etti. Bugün açıklanacak verinin de 50’nin altında kalması halinde daralmanın devam ettiği görülecek.