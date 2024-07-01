"Yeniden görüşebiliriz" demişti! Erdoğan-Esad teması için gözler Astana zirvesine çevrildi

Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Esad'la yeniden görüşebilecekleri sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Astana'daki Şanghay İşbirliği Toplantısı’na katılacak. Bu noktada gözler, Erdoğan'ın zirvede Esad ile temasta bulunabilme ihtimaline çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta cuma namazının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Türkiye ile bağların onarılması konusunda "tüm girişimlere" açık olduğunu söylemesi hakkında konuşmuştu.

ESAD'LA GÖRÜŞME SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan, "Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz yok. Suriye halkı bizim kardeşimiz. Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tutuysak, aileyle görüşmelere varıncaya kadar, biliyorsunuz sayın Esad ile biz bu görüşmeleri yaptık. 'Yarın olmaz' diye bir şey kesinlikle mümkün değil, niye olmasın. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok." demişti.

GÖZLER ASTANA'DAKİ ZİRVEDE

Bu açıklamanın ardından dikkatler, 'Erdoğan-Esad görüşme olabilir mi?' sorusuna çevrildi. 3-4 Temmuz’da Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Toplantısı’na katılması beklenen Erdoğan ile Esad arasında burada bir temas olabileceği dile getirildi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi konuya ilişkin yazısında, "Bu sorunun cevabını öğrenmek için güvenilir kaynakları zorladım. ‘Hayır görüşmeyecekler’ denilmedi ama ‘evet görüşecekler’ diyen de olmadı. Derin bir sessizlikle karşılaştım. Bu sessizlik beni kuşkulandırdı." dedi.

PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Astana’da Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın, Suriye ile normalleşme adımlarını masaya yatırması bekleniyor. Ankara, her fırsatta Suriye’nin toprak bütünlüğüne gösterilen saygıyı dile getiriyor. Erdoğan, Türkiye’nin bu politikasını Rus lider Putin’e de aktaracak.