Normalleşmeye Astana çözümü! Erdoğan-Putin’in gündeminde Suriye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Astana’da katılacağı ŞİÖ zirvesinde Rus Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. İki lider, Türkiye-Suriye normalleşme adımlarını masaya yatıracak.

Ankara iki somut adım bekliyor! Esad ile gündem mülteciler ve terör

Ankara iki somut adım bekliyor! Esad ile gündem mülteciler ve terör

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile yaptığı görüşmede “Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır” sözlerinin ardından gözler Astana’ya çevrildi.

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Temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Astana’da Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın, Suriye ile normalleşme adımlarını masaya yatırması bekleniyor.

Ankara, her fırsatta Suriye’nin toprak bütünlüğüne gösterilen saygıyı dile getiriyor. Erdoğan, Türkiye’nin bu politikasını Rus lider Putin’e de aktaracak.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi için istihbarat servisleri arasında görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekilirken, Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için uygun şartların oluşturulmasının, siyasi sürecin canlandırılması için iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde ilerletilmesinin önemi vurgulanacak.