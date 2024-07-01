Sinan Ateş davası görülüyor: MHP'nin katılım talebine ret

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme, MHP'nin suçta zarar görme sıfatı bulunmadığından katılma talebini reddetti.

Canlı Anlatım Özeti SİNAN OĞAN DA DURUŞMADA

MHP'NİN KATILIM TALEBİNE RET

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU, AYŞE ATEŞ YAN YANA

'BU MİLLETİN AKIL VE VİCDAN SAHİBİ FERDİ BİZİM YANIMIZDA'

01.07.2024 09:58

SİNAN OĞAN DA DURUŞMADA

Sinan Oğan da Sinan Ateş davası duruşmasına geldi. Muhalefet partilerinin liderlerinin de bulunduğu bölüme oturdu.

01.07.2024 09:47

MHP'NİN KATILIM TALEBİNE RET

Mahkeme, MHP'nin suçta zarar görme sıfatı bulunmadığından katılma talebini reddetti.

01.07.2024 09:30

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU, AYŞE ATEŞ YAN YANA

Dava başlamadan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Duruşma salonundan fotoğraf paylaşan Özel, şu mesajı yazdı:

"Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz.

Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız.

Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..."

Özel'in paylaştığı fotoğrafta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yan yana oturduğu görülüyor.

01.07.2024 09:20

AYŞE ATEŞ: BİZE CEZAEVİ HAYATINI LAYIK GÖRDÜLER

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşma öncesi açıklama yaptı. Ateş, "1,5 aydır korumalar var. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde kızlarımla yaşıyorum. Gerekli haller dışında dışarıya çıkmadan. Cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler. Ne diyeyim, utansınlar" dedi.

Ateş “Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz, ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir. İddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimize sadece suçlular var, sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır” dedi.

'BEN BUGÜNE KADAR ELİMDEKİ SOMUT DELİLLERE DAYANARAK KONUŞTUM'

Bir gazeteci tarafından Sinan Ateş'in Mersin'de yapılan bazı ticari bilgileri toplayarak istihbarat yetkilerine teslim ettiğine dair iddiaları soruması üzerine Ateş, “Bahsedilen durum iddialardan ibaret. Ben bugüne kadar elimdeki somut delillere, bilgi ve belgelere dayanarak konuştum. Bugünden sonra da öyle konuşacağım. Eğer bir gün o konuyla alakalı somut bir bilgi ve belge elimize ulaşırsa, o gün onunla alakalı da yorumumu söyleyeceğim ama şu an için böyle bir şey mevcut değil. Ancak Mersin olayı tabii ki de bizim olayımızın öncüsü, oradan başlayarak onun da değerlendirilerek oradaki ifadelerin de gerekli ifadelerin de alınarak dosyaya konulması ve hep birlikte işlem görmesi gerektiğini ben mahkeme heyetine ileteceğim” cevabını verdi.

Tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi.

'BU MİLLETİN AKIL VE VİCDAN SAHİBİ FERDİ BİZİM YANIMIZDA'

Bir gazetecinin aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu bazı siyasi isimlerin mahkemeyi takip edeceklerinin sorulması üzerine Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi parti Genel Başkanları ve onların arkasındaki kamuoyu da tıpkı sizler gibi bizi yalnız bırakmadı. Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”

01.07.2024 09:00

SİNAN ATEŞ DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüphelinin yargılanmasına bugün, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başlanacak.

İlk duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da takip etmesi bekleniyor.

BAKAN TUNÇ: DELİLLER MAHKEMEDE TARTIŞILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılmak için Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını cevaplarken, tutuklu sanıklar bakımından dava açıldığını ifade ederek, “Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: SADECE AVUKATLARIMIZ KATILACAK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaya partisinden sadece avukatların katılacağını söylemişti.

Bahçeli konuşmasında, “1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak mahut cinayet davasıyla partimizi ve Ülkü Ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim” ifadelerine yer vermişti.

AYŞE ATEŞ: YA BİSMİLLAH YA DA EL FATİHA DİYECEĞİZ

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise 1 Temmuz'da görülmeye başlanacak olan dava öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Unutulmasın ki bu sürecin sonunda ya bir doğum mucizesine ya da bir defin törenine şahit olacağız. Ya 'Bismillah!' diyeceğiz ya da 'Ruhuna El Fatiha!'" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan 'silahlı eylemi organize ettiği' iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise 'suça azmettiren olarak maktule yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Dosyanın sanıklarından Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın 'iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak maktule yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMEDE NE VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, "delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak" tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.

Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında ‘tasarlayarak öldürme’, ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘suça azmettirme’ ve ‘suça yardım etme’ suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenilmişti.