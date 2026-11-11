Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci ve Arda Okan Kurtulan açıklaması: "Kimseye karşı art niyetim yok"

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Enes Ünal, açıklamalar yaptı. Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Okan Kurtulan'ın prosedürler nedeniyle milli formayı giyemediğini açıklayan Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroya alınmamasıyla ilgili olarak da konuştu. Kararların performans ve takım ihtiyaçlarına göre verildiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kimseye karşı art niyetim yok" dedi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcu Enes Ünal, Uluslar A Ligi'ndeki Belçika müsabakası öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"ARDA PROSEDÜR GEREĞİ OYNAYAMIYOR"

Göztepeli oyuncu Arda Okan Kurtulan'ın durumuna açıklık getiren Yalçın, "Arda olayıyla ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni çok ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok bizi bağlamıyor yani. O kendi kulübüyle ilgili açıklama yapıyor. Oyuncu evrak yetişmiyor değil, prosedür olarak zaten oynayamıyor. Çünkü bizim vatandaşlığa geçmemiştir. Ya vatandaşlık demeyelim; prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı şu anda seçmediği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor oyuncu. Biz sadece onu belirttik. Bu işlemler yapılırken de evraklarla yapılıyor. Yani bu sözle yapılmıyor, telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Açık söyleyelim onu. Ama bu herhalde bir süre gerektiriyor aslında kadroyu açıkladığımızda. Arda Milli Takım kadromuzda vardı. Alacaktık kadroya bu kamp için, iki maç için. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Biz de doğal olarak alamadık. Sonra kendisini arattırdık federasyondan. Kendisinden Türk Milli Takımı ile ilgili bir dilekçe yazması gerekiyor. Ondan sonra da işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor doğal olarak. Bu kısa dönemde o süreç yetişmiyor. Yani bu bir prosedür. Çok normal bir şey." diye konuştu.

Sergen Yalçın

OYUNCULARIN GENEL DURUMU

Oyuncuların genel durumu hakkında bilgi veren Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla. Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil. Yarınki müsabaka için söylüyorum. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi. Ve sakatlıktan çıkan üç dört tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim." şeklinde konuştu.

"İYİ HAZIRLANDIK, MENTAL OLARAK HAZIRLANDIK"

Takımın konsantre olduğunu ve iyi bir başlangıç hedeflediklerini kaydeden Yalçın, "İnşallah iyi bir başlangıç diyoruz yarın için. Gruptaki durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz gruptaki durumumuzu. Ama bir puan veya puanlar gelmesi dahilinde bir play-out oynama durumumuz var. Eğer onu becerebilirsek. Ama çocukların hepsi konsantre. İyiler, iyi hazırlandık, mental olarak hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Umarım yarın iyi bir başlangıç, iyi bir oyun, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur diyorum." ifadelerini kullandı.

A Mili Takım antrenmanından

AVRUPA VE DÜNYA KUPASI HEDEFLERİ

Belçika karşısında tüm planlarını kazanmak üzerine yaptıklarını söyleyen 54 yaşındaki teknik adam, "Yani şu anda bu kadar kısa süreçte hayalimizdeki bir oyun nasıl olur? Onu yarın maç başlayınca göreceğiz. Ama tabii doğal olarak uzun vadeli planlar sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası. Çünkü Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için çok değerli. Burası değerli değil mi? Tabii ki burası da değerli. Yarın bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü mutlaka bir üç puan almamız lazım ki A grubunda kalalım. Belki play-off maçı oynayacağız, üç puan alabilirsek. Bu bizim için çok değerli. Bu grupta kalmak da çok önemli. Çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz. Bunu daha çok yukarıya çıkartabiliriz." sözleriyle asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olduğunu vurguladı.

"GENÇ OYUNCULARA MESAJ VERİYORUZ"

Kadro tercihi hakkında konuşan Yalçın, "Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. Yani değişiklik derken şimdi oyuncularla ilgili de çok spekülasyon oldu geri dönemde. Onlarla da ilgili bazı bilgiler vereyim. Elinin üzerinde bir geniş havuzumuz var, oyuncu havuzumuz var. Yani oyuncularımızı seçerken bu havuzdan seçiyoruz ve dediğim gibi kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yani bir yüzde seksenlik bir bölüm zaten buraya gelen bir bölüm. Onlar sabit gelecekler çünkü kemikleşmiş grup. Yüzde yirmi değişebilir. Neye göre değişebilir? Performansa göre değişebilir ve performansa göre bazı tercihler yapabiliriz ve genç oyuncular var aldığımız. İşte Kocaelispor'un kalecisi gibi. Genç oyunculara da Deniz gibi Galatasaray'daki, onlara da mesaj veriyoruz. Yani buraya gelebilirsiniz. Bu forma burada asılı duruyor. Eğer yeterliyseniz, performansınız yüksekse buraya uygun görülüyorsanız buraya gelebilirsiniz. Aslında bu da bir mesajdı." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın

"KİMSEYE KARŞI ART NİYETİM YOK"

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin kadroya alınmamasına ilişkin soruyu cevaplayan tecrübeli teknik adam, "İrfan Can Kahveci milli takımımızın geniş kadrosunda bulunan bir oyuncu. Kadroya alınmadığı için üzülmüş olabilir. Ancak 25 tane daha üzülen oyuncu var. Bireysel algılamayalım. Bu 2 maç için bir kadro seçtik. Beklediğimiz şey saygı duyulması. Çok ciddi araştırmalar yaparak en doğru kadroyu seçmeye çalışıyoruz. İrfan Can her zaman milli takımımızın oyuncusu. Bu kampa gelmedi ama bir sonraki kampa gelebilir. Performansı iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olur. Kimseye karşı art niyetim yok. Kadroda bazı bölgelerde yığılmalar oluyor. 2 maçlık süreç için 26 kişi ideal bir kadro. Ayrıca milli takım oyuncusunu getirip tribünde maç seyretmesini de istemiyorum. Hepsi değerli oyuncular. O zaman daha çok üzülüyorlar. Moralleri bozuluyor. Eksiğimiz olursa zaten hemen birisini çağırırız." dedi.

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