Enes Ünal'dan Montella itirafı: "Beni hazır görmemiş olabilir"

A Milli Takım'a yeniden davet edilen Enes Ünal, Belçika maçı öncesi yaptığı açıklamalarda milli formanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurguladı. Sakatlıklarla geçen üç yılın ardından futbolun kendisine ikinci bir şans verdiğini söyleyen Ünal, Montella'nın kendisini kadroya almama kararına da saygı duyduğunu ifade etti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcu Enes Ünal, Belçika maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"TEKRAR BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yeniden milli takımda olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Enes Ünal, "Tabii tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemi temsil etmek, milli takımın bir parçası olmak her zaman gurur kaynağı benim için. Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim. Tabii oynarsam hocam o şansı verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman yaptığım gibi. Mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak." diye konuştu.

"BENİM İÇİN KARİYER ZİRVESİ"

A Milli Takım'ın kendisi için kariyer zirvesi olduğunu kaydeden Enes, "Futbolda şöyle bir şey var. 16-17 yaşında Wonderkid hani çok beklenti olan bir oyuncu olarak çıkıp 18 yaşında Manchester City'ye genç bir oyuncu olarak transfer olunca beklentiler tabii dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olman yoksa başarısız olduğunu düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler yaşadım, çıkışlar yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin bir parçasıydı, hayatımın bir parçasıydı. Ve hiçbir şeyden, hiçbir pişmanlığım yok. Ve elimden gelen her şeyi, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Ve bugün 29 yaşındayım, burada önünüzde oturuyorum. Ve tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. Benim için kariyer zirvesi. Ve inşallah yeni bir sayfa oluyor benim için. Çünkü futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Son üç yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra. Ve bunu da lehime çevirmek için, başarılı olmak için bu yolda elimden gelen en iyisini yapacağım tekrar." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım antrenmanından

"MONTELLA HOCA'NIN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Vincenzo Montella'nın kendisini milli takıma davet etmemesiyle ilgili soruyu cevaplayan 29 yaşındaki golcü, "Şöyle bir şey var tabii ki beklentiniz oluyor. Sonuçta sezonu iyi başlamıştım. Tekrar oynamaya başlamıştım uzun süre sonra. Ama dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patron var, hocamız, bizim liderimiz. Şu an Sergen Hoca var. Daha önce Montella vardı. Ve Montella Hoca'mızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. O iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı. Ve buna da saygı duyuyorum. O daha çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu. Ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıkarken. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum." şeklinde konuştu.

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