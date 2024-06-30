Mehmetçik Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 7 teröristi öldürdü
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 bölgede 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.
7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık tarafından yapılan açılamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!" denildi.
İşte MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.