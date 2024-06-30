Mehmetçik Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 7 teröristi öldürdü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 30 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Haber

Gündem Haberleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 bölgede 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.