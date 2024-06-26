Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk askeri, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı teröristi öldürdü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Suriye'nin kuzeyinde yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.