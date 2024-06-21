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Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu 3 terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe Kilit Operasyonu&#039;nda 1 askerimiz şehit oldu 3 terörist öldürüldü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirdiği belirtildi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, şehit olan askerin kimliğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu 3 terörist öldürüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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