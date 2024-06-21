Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu 3 terörist öldürüldü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 15:03 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirdiği belirtildi.