Terör örgütüne geçit yok! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nin açıklaması şöyle:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."