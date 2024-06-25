Terör örgütüne geçit yok! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nin açıklaması şöyle:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem