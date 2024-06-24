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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! Listeye 8 çizik atıldı, çok sayıda terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bayram tatili süresince 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si gri kategoride toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin terörler mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.  Son olarak Batman kırsalında kırmızı kategorideki 2 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bozdoğan-45” operasyonları ile ilgili açıklamada bulundu. 

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜLER

Bakan Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında “Bozdoğan-45” operasyonu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edildi. Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cûdî kod adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili Merkez ilçesinde 7 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP’li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.

BAYRAM TEMİZLİĞİ! 11 TERÖRİST SARI TORBADA

Bayram tatili süresince düzenlenen operasyonlarda 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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