Mehmetçik'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme:

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Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Irak ve Suriye'de operasyonlarına devam eden Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hale getirdi.