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Mehmetçik'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Irak ve Suriye'de operasyonlarına devam eden Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarıyla PKK terör örgütünü kıskaca aldı. Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hainlere ağır bir darbe vurdu. 

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Sınır güvenliğini korumak için operasyonlarına aralıksız devam eden TSK, Irak'ta 6, Suriye'de ise 4 teröristi etkisiz hale getirdi. 

MSB'DEN AÇIKLAMA 

Milli Savunma Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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