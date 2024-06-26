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Banu Parlak davasında Dilan Polat’tan gösteri! Sinir krizi geçirdi... Ağladı, yalvardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Banu Parlak davasında Dilan Polat’tan gösteri! Sinir krizi geçirdi... Ağladı, yalvardı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlardan tutuklu bulunan Engin-Dilan Polat çifti, sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle dün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemede sinir krizi geçiren Dilan Polat'ı Banu Parlak'ın teselli etmesi dikkat çekti...

 Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu. Duruşmaya şikâyetinden vazgeçen Banu Parlak ile taraf avukatları da katıldı.

Banu Parlak davasında Dilan Polat’tan gösteri! Sinir krizi geçirdi... Ağladı, yalvardı - 1. Resim

“ALLAH’IM NE OLUR KURTAR”

Tutuklu sanıklardan Dilan Polat’ın jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildiği sırada fenalaşarak yere çöktüğü ve “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” diye ağladığı görüldü. Bunun üzerine Banu Parlak’ın da ağlayarak “Dilan buradayım, geçecek, bitecek bunlar. Buradayım Dilan’ım” dediği duyuldu. Sinir krizi geçiren ve sakinleştirilmeye çalışılan sanık Dilan Polat, durumu düzelmeyince hâkimin kararıyla cezaevine geri gönderildi. Duruşmada hâkim, dosyanın İstanbul Adliyesi’ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Banu Parlak’ın “mağdur” sıfatıyla duruşmada bulunabileceğini bildiren mahkeme hâkimi, Gültekin Alan adlı bir kişinin tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye iki sayfalık dilekçe gönderdiğini belirterek okudu.

Dilan Polat davasında kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye oldu - 2. Resim

Hâkim, bu kişinin diğer dilekçelerinde ise özetle “Polat ailesindeki paralar bana ait, işletmeleri için onlara verdi” dediğini bildirdi. 8’i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile Onur Abiç’in tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hâllerinin devamına karar verdi. Polatların diğer davalarından tutukluluğu sürecek.

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı... Dilan Polat ve Engin Polat'a beraat kararı - 2. Resim

KADIN DAYANIŞMASI!

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan’ın hâlini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat’ın kızı Nida’ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.  

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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