Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Dilan Polat-Engin Polat çiftine şok! Rekor hapis talebi

Dilan Polat-Engin Polat çiftine şok! Rekor hapis talebi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Dilan Polat, Kara Para Aklama, Haber

Magazin Haberleri

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklamak, vergi kaçırmak, ve örgüt kurmak suçlamalarından tutuklanmıştı. Şimdi ise Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianame hazırlandı ve detaylar belli oldu.

Sosyal medyada lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın çiftinin hayatı bir gecede değişmişti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 28 şüpheli için hazırladığı 75 sayfalık iddianamede, en kritik isimler olarak Dilan ve Engin Polat çiftini belirtti.

Dilan Polat-Engin Polat Çiftine Şok! İstenen ceza belli oldu - 1. Resim

40'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla, '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla, 'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.

Dilan Polat-Engin Polat Çiftine Şok! İstenen ceza belli oldu - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre, hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sürecinde olan iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Mahkemenin yasal olarak 14 gün içinde iddianameyi değerlendireceği ve kabul etmesi durumunda, 5'i tutuklu toplam 28 şüphelinin yakın gelecekte yargılanmasına başlanacağı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Esad'ın danışmanı şüpheli kazada hayatını kaybettiHataysporlu Bashiru İtalyan devinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadir Ezildi’nin gizemli kız arkadaşı ortaya çıkmıştı! Nişan detayları belli oldu - MagazinKadir Ezildi’nin gizemli kız arkadaşı ortaya çıkmıştı! Nişan detayları belli olduŞarkıcı Bengü Van’da protesto edildi, sahneye pet şişe fırlattılar - MagazinŞarkıcı Bengü'ye Van'da protesto! Pet şişe fırlattılarSerpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı - MagazinÜnlü oyuncunun zor günleri! Zabıta engeline takıldıEnes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza yaptı! İşte ilk görüntü ve sağlık durumları… - MagazinEnes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza yaptı! İşte ilk görüntü ve sağlık durumları…Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi - MagazinTorunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildiEce Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı - MagazinKendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...