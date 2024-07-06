Dilan Polat-Engin Polat çiftine şok! Rekor hapis talebi

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklamak, vergi kaçırmak, ve örgüt kurmak suçlamalarından tutuklanmıştı. Şimdi ise Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianame hazırlandı ve detaylar belli oldu.

Sosyal medyada lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın çiftinin hayatı bir gecede değişmişti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 28 şüpheli için hazırladığı 75 sayfalık iddianamede, en kritik isimler olarak Dilan ve Engin Polat çiftini belirtti.

40'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla, '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla, 'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.

Sabah'ın haberine göre, hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sürecinde olan iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Mahkemenin yasal olarak 14 gün içinde iddianameyi değerlendireceği ve kabul etmesi durumunda, 5'i tutuklu toplam 28 şüphelinin yakın gelecekte yargılanmasına başlanacağı ifade edildi.