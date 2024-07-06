Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 6 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme:

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Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm 4 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan Banu Ilıcalı, 2020 yılında anne olmuştu. Ünlü isim, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi. Annesi ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı. Begüm’ün dedesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.