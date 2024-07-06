Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi

Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi

Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm 4 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan Banu Ilıcalı, 2020 yılında anne olmuştu. Ünlü isim, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi. Annesi ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı. Begüm’ün dedesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmişti. Çift 2020 yılında dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm geçtiğimiz günlerde 4 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Banu Ilıcalı, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi.

Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Annesi ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da doğum günü partisine katıldı ve beraber aile pozu verdiler.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ilıcalı'nın torunu Begüm'ü görenler "Tıpkı dedesi" yorumunu yapmadan edemedi.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı - MagazinKendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı!Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdı - MagazinBegüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdıPelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı - MagazinHarcadıkları para şaşırttı! Ev sahibi ile mahkemelik oldularYoutube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü - MagazinEnes Batur trafik kazası geçirdiMerih Demiral'a verilen 2 maç ceza sonrası eşi Heidi Lushtaku sessizliğini bozdu - MagazinEşi ceza kararı sonrası sessizliğini bozduSinan Akçıl'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki: Yazıklar olsun sana - MagazinUEFA'nn kararına tepki: Yazıklar olsun sana
Sonraki Haber Yükleniyor...