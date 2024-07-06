Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi
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Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm 4 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan Banu Ilıcalı, 2020 yılında anne olmuştu. Ünlü isim, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi. Annesi ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı. Begüm’ün dedesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmişti. Çift 2020 yılında dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.
Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm geçtiğimiz günlerde 4 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Banu Ilıcalı, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Annesi ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da doğum günü partisine katıldı ve beraber aile pozu verdiler.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ilıcalı'nın torunu Begüm'ü görenler "Tıpkı dedesi" yorumunu yapmadan edemedi.