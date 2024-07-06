Şarkıcı Bengü Van’da protesto edildi, sahneye pet şişe fırlattılar

Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı. Şarkıcı konserini “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözleriyle bitirdi, o anlarda sahneye çok sayıda şişe fırlatıldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, eserlerini seslendirdi. Van'da ilk defa konser verdiğini belirten Bengü, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

“KALBİM DURACAK GİBİ OLDU”

Hayranlarına seslenen Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" diye konuştu.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.

PROTESTO EDİLDİ

Konserin sonunda ise tatsız anlar yaşandı. Bengü, katılımcılar tarafından protesto edildi. Bengü konser sonunda iddiaya göre, "Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi. Bengü'nün bu sözleri ise bir grup seyirci tarafından protesto edildi. Konserin sona ermesiyle birlikte sahneye çok sayıda pet şişesi fırlatıldı. Pet şişelerinin atıldığı sahnede görev alanlar ise alanda zor anlar yaşadı.