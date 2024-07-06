Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdı

Bodrum’dan sonra rotasını Yunanistan’a çeviren oyuncu Begüm Öner, yaptığı iki tatili ve fiyatları karşılaştırdı. Öner’in sözleri sosyal medyada yorumları da beraberinde getirdi.

‘Melekler Korusun’ , ‘Arka Sokaklar’ gibi dizilerde rol alan ve Seksenler’de üstlendiği Elvan karakteriyle hafızalara kazınan Begüm Öner, tatil önerisiyle adından söz ettirdi.

Begüm Öner, 2015 yılında meslektaşı Ceyhun Fersoy ile nikah masasına oturdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift bu yaz Bodrum’dan sonra rotayı Yunan adası Samos’a çevirdi.

“CİDDİ BİR FİYAT FARKI VAR”

2. Sayfa'da İki tatili karşılaştıran Öner, fiyatların yarı yarıya olduğuna vurgu yaptı. Bodrum’daki pahalılığa dikkat çeken oyuncu şöyle konuştu:

“Bodrum’da fiyatlar korkunç durumda gerçekten. Bodrum’dan sonra Yunan adası Samos’a gittik. Fiyatlar Bodrum’un yarısı kadar. Deniz ürünleri restoranına gitseniz iki kişi Türkiye’de 5 bin TL’ye çıkarsınız. Orada 1.500 TL, belki 1000 TL falan verirsiniz. Ciddi bir fiyat farkı var. Beachler de öyle. Girerken bir ücret ödemiyorsunuz, bence bu çok önemli bir şey. Şezlong ücreti ödemiyorsunuz, bizim ülkemizde artık nereye gitseniz şezlong ücreti ödemek zorundasınız. Bunlar bence gerçekten üzücü. Çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var.”

YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Begüm Öner’in bu sözlerine sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kişiler “Pahalı yerlerinden ziyade Bodrum’un Akyarlar’ı ve Turgutreisi de var, haberiniz olsun” gibi yorumlarda bulunurken, bazıları ise “Bodrum ile Samos’u karşılaştırmak yanlış. Datça’ya Çeşme’ye gidin” dedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise Bodrum’daki pahalılık konusunda Öner’e hak verdi.