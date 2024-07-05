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Merih Demiral'a verilen 2 maç ceza sonrası eşi Heidi Lushtaku sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral&#039;a verilen 2 maç ceza sonrası eşi Heidi Lushtaku sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku, Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci sebebiyle UEFA’dan 2 maç ceza almasının ardından sessizliğini bozdu. Alman gazetesi Bild’e röportaj veren Lushtaku, “Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri” ifadelerini kullandı.

Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku, 2 maç ceza alan ünlü futbolcuya ilgili ilk kez konuştu. Lushtaku, Alman gazetesi Bild’e verdiği röportajda “Bunun ırkçılıkla hiçbir ilgisi yok” dedi. 

Merih Demiral'a verilen 2 maç ceza sonrası eşi Heidi Lushtaku sessizliğini bozdu - 1. Resim

2 MAÇ MEN CEZASI

A Milli futbol takımımızın 2-1 Avusturya’ya mağlup ettiği maçta gollerin sahibi Merih Demiral, gol sevinciyle bozkurt işareti yaptı. Hareketi nedeniyle UEFA’nın soruşturma başlattığı futbolcuya 2 maç men cezası verildi. 

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi" denildi.

“KOCAM IRKÇI DEĞİL, HOŞGÖRÜLÜ BİRİ”

Skandal kararın ardından tepkiler peş peşe gelirken, Merih Demiral’ın eşi Bild’e röportaj verdi. Eşinin yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili konuşan Heidi Lushtaku, “Kurt, Türkiye'nin hayvan sembolüdür. Bunun ırkçılıkla ya da faşizmle hiçbir ilgisi yok” dedi. Lushtaku, sözlerini "Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri” şeklinde sürdürdü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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