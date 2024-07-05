Sinan Akçıl'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki: Yazıklar olsun sana

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci sebebiyle UEFA’dan 2 maç ceza almasına tepki gösterdi. Akçıl, “Yarın stada gidecek tüm vatandaşlarımızdan bozkurt hareketini bekliyorum. Hadi onlara da tek tek ceza versinler bakalım. Yazıklar olsun sana UEA” dedi.

UEFA’nın bozkurt işaretli gol sevinci sebebiyle Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken şarkıcı Sinan Akçıl’dan da konuyla ilgili paylaşım gecikmedi.

“VATANDAŞLARIMIZDAN BOZKURT HAREKETİNİ BEKLİYORUM”

Karar sonrası X hesabından bir paylaşımda bulunan Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

“2 maç ceza, buna sevinenler de var eminim. Yarın stada gidecek tüm vatandaşlarımızdan bozkurt hareketini bekliyorum. Hadi onlara da tek tek ceza versinler bakalım. Shame on you (Yazıklar olsun sana) UEFA.”

NE OLMUŞTU?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi. UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasından dolayı soruşturma başlattı.

Bugün ise Demiral’ın cezası açıklandı, milli futbolcuya 2 maç men cezası verildi. UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi" denildi.

Merih Demiral, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final eşleşmesinde forma giyemeyecek.