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Erdoğan'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına sert tepki: Gerekli adımlar atılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kazakistan, Erdoğan, Euro 2024, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki gösteren Erdoğan maça gitme kararı aldıklarını söyleyerek "Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor" dedi.

Kazakistan'da Astana Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilere konuştu.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izleme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bozkurt' işaretli sevinç sonrası milli futbolcumuz Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatılması hakkında açıklama yaptı.

"BÜTÜN MESELE CUMARTESİ GÜNÜ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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