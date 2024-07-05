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UEFA’dan Merih Demiral’a 2 maç ceza

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UEFA’dan Merih Demiral’a 2 maç ceza
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Spor Haberleri

UEFA, gol sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. TFF ve milli futbolcu CAS'a başvuru yapma kararı aldı. UEFA kararın gerekçesinde Demiral'ın genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediğini öne sürdü.

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.

UEFA, karar açıklamasında 'futbol sporunun itibarını zedelediği' ifadelerine yer verdi.

UEFA'NIN RESMİ AÇIKLAMASI

Resmi açıklamada şunlar kaydedildi: 

"TFF oyuncusu Merih Demiral'ın, "genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği" gerekçesiyle katılabileceği toplam 2 UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar verilmiştir."

TFF itiraz için CAS'a gideceklerini duyurdu. 

NE OLMUŞTU?

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da golleri Merih Demiral atmıştı.

Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapması ise büyük ses getirdi.

Disiplin soruşturulması başlanan harekete ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunmayı UEFA Disiplin Kurulu'na gönderdi.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı! TFF dosyayı gönderdiGol sevinci nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verilirken TFF, CAS'a başvuracak
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