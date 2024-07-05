UEFA’dan Merih Demiral’a 2 maç ceza

Düzenleyen: Çağla Çağlar 5 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 13:54 - Güncelleme:

Haber, Gelişmeler, Son Dakika, Haber

Spor Haberleri

UEFA, gol sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. TFF ve milli futbolcu CAS'a başvuru yapma kararı aldı. UEFA kararın gerekçesinde Demiral'ın genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediğini öne sürdü.