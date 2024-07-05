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UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı! TFF dosyayı gönderdi

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Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti. Dosyada, işaretin dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması gündemde yer almaya devam ediyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Demiral'a açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

30 SAYFALIK SAVUNMA

Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.

1000 YILLIK SİMGE

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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