UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı! TFF dosyayı gönderdi

Düzenleyen: Çağla Çağlar 5 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 13:52 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti. Dosyada, işaretin dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.