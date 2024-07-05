Bozkurt selamı bu kez minderden geldi! Önce Merih Demiral şimdi Alperen Berber
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın Euro 2024'te yaptığı bozkurtlu gol sevincinin yankıları sürerken bu kez milli güreşçi Alperen Berber Avrupa şampiyonluğunu bozkurt işareti yaparak kutladı.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası son 16 tur maçında Avusturya'yı yenerek çeyrek finale çıktığı karşılaşma manşetleri süslemeye devam ediyor.
Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in 'bozkurt'lu sevinç nedeniyle UEFA'dan yaptırım istemesinin ardından Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Türkiye de konuyla ilgili harekete geçmiş ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.
Yaşananlardan sonra Almanya'dan da karşı adım gelmiş Türkiye’nin izahat istediği konularda bilgi vermek için Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, bakanlığa çağırılmıştı.
ALPEREN BERBER MİNDERİN ŞAMPİYONU
Bozkurt işaretli kutlama bu kez minderden geldi.
Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı.
BOZKURT SELAMI YAPTI
Milli güreşçinin şampiyonluğunu bozkurt selamıyla kutlaması dikkat çekti.