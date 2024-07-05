Bozkurt selamı bu kez minderden geldi! Önce Merih Demiral şimdi Alperen Berber

Düzenleyen: Çağla Çağlar 5 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 11:07 - Güncelleme:

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Milli futbolcu Merih Demiral'ın Euro 2024'te yaptığı bozkurtlu gol sevincinin yankıları sürerken bu kez milli güreşçi Alperen Berber Avrupa şampiyonluğunu bozkurt işareti yaparak kutladı.