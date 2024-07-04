UEFA Merih Demiral'a Bozkurt cezası verecek mi? Bozkurt işaretinin karşılığında iki ihtimal var
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçın gollerini atan Merih Demiral'ın bozkurt işareti dünya gündemine oturdu. UEFA, 'ırkçılık' üzerinden soruşturma başlatırken, Merih Demiral'in ceza alması durumunda neyle karşılaşacağı da merak edildi. Peki daha önce kendi ülkelerinin sembolü Kartal'ı yapan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri ceza aldı mı?
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası son 16 tur maçında Avusturya'yı yenerek çeyrek finale çıktığı maç dünya gündeminden düşmüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımının gollerini atan Merih Demiral'ın sevinci hakkında başlatılan soruşturmanın detayları merak konusu oldu.
BOZKURT İŞARETİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, gelen şikayetler üzerine Türkiye-Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.
UEFA, soruşturmanın "uygunsuz davranış" iddiasıyla başlatıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi. Söz konusu madde futbol sahalarında "siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı" yasaklıyor.
UEFA BOZKURT İŞARETİ İÇİN NASIL BİR CEZA VEREBİLİR?
Soruşturma başlatılmasının ardından gözler cumartesi akşamı oynanacak Türkiye-Hollanda maçı öncesi Demiral'ın ceza alıp almayacağına çevrildi.
UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesine göre; Demiral'a sadece para cezası verilmesi ya da 1 ila 4 maç ceza sahalardan men kararı alınması gündemde.
UEFA'dan yapılan açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verileceği kaydedildi.
MERİH DEMİRAL SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
A Milli Takımın başarılı oyuncusu Merih Demiral, Instagram hesabında Avusturya karşısında kaydettiği iki golü ve gol sevinçlerini gösteren bir video paylaştı.
Demiral paylaşımda "Günaydın Türkiye’m. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadelerine yer veren Demiral, videonun önizleme görselinde ise bozkurt işareti yaptığı fotoğrafa yer verdi.
BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI SEVİNÇTEN DOLAYI MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Avusturya maçının ertesi günü yapılan basın toplantısında da konu federasyon yetkililerine soruldu.
Merih Demiral, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, gol sevincini gösterdiği bozkurt işaretle herhangi bir mesaj vermediğini söylemişti.
Milli futbolcu, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" demişti.
BOZKURT İŞARETİ YAPMAK YASAK MI?
Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok." mesajını verdi.
Faeser, paylaşımında "Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bu işaretin kullanımıyla ilgili Almanya'da bir yasak bulunmuyor.
Ancak Avusturya 2019'da bu işaretin kullanımını yasakladı. Türkiye o dönemde ikili ilişkilere zarar vereceği gerekçesiyle yasak kararını kınamıştı.
XHAKA VE SHAQİRİ KARTAL YAPTIKLARI İÇİN CEZA ALDI MI?
Almanya’da yapılan turnuvada bir gazetecinin akreditasyonu "milliyetçi siyasi işaret" yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Söz konusu olayda, Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, UEFA’nın kendisini binlerce Sırp taraftarın yakınına yerleştirdiğini savunmuş ve bu taraftarların “Sırbistan’ın kalbi Kosova” tezahüratı yaptığını aktarmıştı.
Sadiku’nun akreditasyonu, bu taraftarlara dönerek "kartal" işareti yapması sonrası iptal edildi. Benzer bir olay 2018’deki Dünya Kupası’nda da yaşandı. İsviçre’nin Arnavutluk kökenli oyuncuları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, Sırbistan ile oynanan maçta "kartal" işareti yapmıştı.
FIFA, bu hareket karşısında iki oyuncuya para cezası vermişti.
SOYKIRIM DESTEKÇİSİNE CEZA VERMEDİLER
Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'in gol sevincinde İsrail'in Gazze'de katliama başladığı tarihi gösteren bandaj ile sevinmesi tepki çekmişti.
Antalyaspor oyuncusunu UEFA'ya şikayet ederek sözleşmesini fesh etti. UEFA, soykırımı destekleyen Sagiv Jehezkel'e ise cevap vermedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi