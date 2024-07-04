UEFA Merih Demiral'a Bozkurt cezası verecek mi? Bozkurt işaretinin karşılığında iki ihtimal var

Milli futbolcu, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" demişti.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok." mesajını verdi.

Faeser, paylaşımında "Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu işaretin kullanımıyla ilgili Almanya'da bir yasak bulunmuyor.

Ancak Avusturya 2019'da bu işaretin kullanımını yasakladı. Türkiye o dönemde ikili ilişkilere zarar vereceği gerekçesiyle yasak kararını kınamıştı.

XHAKA VE SHAQİRİ KARTAL YAPTIKLARI İÇİN CEZA ALDI MI?

Almanya’da yapılan turnuvada bir gazetecinin akreditasyonu "milliyetçi siyasi işaret" yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Söz konusu olayda, Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, UEFA’nın kendisini binlerce Sırp taraftarın yakınına yerleştirdiğini savunmuş ve bu taraftarların “Sırbistan’ın kalbi Kosova” tezahüratı yaptığını aktarmıştı.

Sadiku’nun akreditasyonu, bu taraftarlara dönerek "kartal" işareti yapması sonrası iptal edildi. Benzer bir olay 2018’deki Dünya Kupası’nda da yaşandı. İsviçre’nin Arnavutluk kökenli oyuncuları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, Sırbistan ile oynanan maçta "kartal" işareti yapmıştı.

FIFA, bu hareket karşısında iki oyuncuya para cezası vermişti.

SOYKIRIM DESTEKÇİSİNE CEZA VERMEDİLER

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'in gol sevincinde İsrail'in Gazze'de katliama başladığı tarihi gösteren bandaj ile sevinmesi tepki çekmişti.

Antalyaspor oyuncusunu UEFA'ya şikayet ederek sözleşmesini fesh etti. UEFA, soykırımı destekleyen Sagiv Jehezkel'e ise cevap vermedi.