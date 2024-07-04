Bozkurt Merih UEFA'ya battı! Ceza riskiyle karşı karşıya kaldı

Merih’in maçtan sonra yaptığı ‘Bozkurt’lu sevinç, Batılılara dokundu! Yıldızımız “Herhangi bir mesaj yok. Pişman değilim” dedi. Almanya İçişleri Bakanı “Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin statlarımızda yeri yok” diye tweet attı. UEFA soruşturma başlattı. Alman Büyükelçi’yi Dışişleri’ne çağıran bakanlık “UEFA’nın tavrı kabul edilemez” dedi.

Millî futbolcu Merih Demiral, Avusturya karşısında attığı iki golün ardından “bozkurt” işareti ile sevincini ortaya koydu. Avusturya’nın 2019 yılında ‘Bozkurt” selamını yasaklamasına gönderme yapan Merih “Türklüğümle gurur duyuyorum” derken, ceza riskiyle karşı karşıya kaldı.

RAHATSIZ OLDULAR

Avusturya zaferinin mimarı olan Merih Demiral’ın attığı golden sonra ‘Bozkurt selamı’ yapması gündem oldu. İsrail ve Ermenistan basını “Merih menedilsin” kampanyası başlattı. Merih’in gol sevincinin Avusturya hükümetinin altı sene önce aldığı karara gönderme olduğu ortaya çıktı. Avusturya 2019 yılında aldığı kararla, “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” gerekçesiyle aralarında “Bozkurt” sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan Sembol Yasası’nı yürürlüğe almıştı.

“Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok” diyen Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser “UEFA’nın değerlendirme yapıp yaptırım uygulamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya ve Avusturya’dan gelen bu baskıların ardından UEFA’dan yapılan açıklamada, Demiral hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tarihî maçın oyuncusu seçilen millî futbolcumuz “Türklüğümle gurur duyuyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğim için böyle bir şey yaptım. Pişman da değilim” dedi. UEFA, Merih’in gol sevinci sebebiyle soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada Demiral’ın ‘uygunsuz hareketi’ sebebiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Merih ceza riskiyle karşı karşıya kalırken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Merih’in sevincini sosyal medya hesabından paylaşıp “Uzun uzun anlatmaya gerek yok…” notunu düştü.

"UEFA'NIN ŞER KERVANA İŞTİRAKİ SON DERECE YANLIŞ"

Bu gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den hem UEFA, hem de Almanya’ya sert tepki geldi. Bahçeli “Türk ve Türkiye husumeti âşikâr dâhilî odakların yanı sıra UEFA’nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı ‘bozkurt’ işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup, UEFA’nın bu doğrultuda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Alman Dışişleri Bakanı’nın Demiral’a yönelik sözleri ve UEFA’nın soruşturma açmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek “Demiral’a yönelik tepkileri kınıyoruz” denildi. Bu arada, Alman Bakan’ın Demiral’a yönelik yaptırım çağrısı ile ilgili olarak, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

BUNLARA CEZA ÇIKMAMIŞTI

EURO 2016’da Sırp Tosic’in ‘çetnik’ selamına, 2018 Dünya Kupası’nda da Xhaka ile Shaqiri’nin yaptığı ‘çift kartal” işaretlerine UEFA sadece onar bir İsviçre frangı ceza vermişti.