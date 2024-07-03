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Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına cevap

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Merih Demiral&#039;dan UEFA soruşturmasına cevap
A Milli Takım, Merih Demiral, Uefa, Haber

Spor Haberleri

UEFA, Avusturya karşısında attığı gol sonrası bozkurt selamı yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Türk futbolcu gündem olan paylaşım sonrası sosyal medyadan cevap verdi.

Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Takım'da Merih Demiral'in sol sevinci sonrası yaptığı bozkurt selamı gündem olmuştu.

UEFA, yaşanan olaydan dolayı soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Merih Demiral'den UEFA soruşturmasına cevap - 1. Resim

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demiral, gollerinden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

MERİH DEMİRAL'IN PAYLAŞIMI:

Merih Demiral'den UEFA soruşturmasına cevap - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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