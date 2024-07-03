Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına cevap
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
UEFA, Avusturya karşısında attığı gol sonrası bozkurt selamı yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Türk futbolcu gündem olan paylaşım sonrası sosyal medyadan cevap verdi.
Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Takım'da Merih Demiral'in sol sevinci sonrası yaptığı bozkurt selamı gündem olmuştu.
UEFA, yaşanan olaydan dolayı soruşturma açıldığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demiral, gollerinden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.
MERİH DEMİRAL'IN PAYLAŞIMI:
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor