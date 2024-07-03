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Merih Demiral'ın gol sevinci sonrası ceza alıp almayacağı soruşturmanın ardından belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral&#039;ın gol sevinci sonrası ceza alıp almayacağı soruşturmanın ardından belli olacak
Uefa, Avusturya, Merih Demiral, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te dün akşam oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasında yaptığı gol sevinci ile gündem olan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmasının ardından neden, ne oldu araştırması yapıldı.

EURO 2024'te Türkiye ile Avusturya karşılaşırken maçın gollerini atan Demiral'ın sevinç olarak bozkurt işareti yapmasının ardından neden soruşturma başlatıldığı da merak konusu oldu. 

MERİH DEMİRAL NE YAPTI?

A Milli Takımımızın dün 2-1 yendiği Avusturya maçında, 2 golün de sahibi olan futbolcumuz Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretli gol sevinci tartışmalara neden olmuştu.

UEFA'ya pek çok tweetin de atıldığı görülürken açıklama geldi.

Bozkurtlu gol sevincine soruşturma başlatıldı.

UEFA MERİH DEMİRAL'A NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATTI?

EURO 2024'te oynanan Avusturya maçında gol sonrası yaptığı gol sevincinden sonra Demiral'a bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı. Demiral'ın bozkurt işareti ile golü kutlaması sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

Merih Demiral'ın ceza alıp almayacağı soruşturma sonrası belli olacak - 1. Resim

UEFA tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır."

MAÇIN ADAMI SEÇİLMİŞTİ

UEFA, Türkiye-Avusturya maçının adamı olarak 2 gol atan Merih Demiral'ı seçmişti. Son 16 turunda oynadığımız Avusturya maçında attığı 2 gol ile galibiyeti getiren Demiral, performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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