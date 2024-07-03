UEFA'dan Merih Demiral'ın bozkurt sevincine soruşturma

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlattı. Merih Demiral sevincinde bozkurt işareti yapmıştı.

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlattı.

MERİH DEMİRAL BOZKURT SEVİNCİ YAPTI

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale çıktığı maçta 2 gol atan Merih Demiral, dünya basınında sevinciyle gündem oldu.

Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaparak sevinmesi manipüle edilerek çarpıtıldı.

UEFA'DAN BOZKURT SEVİNCİNE SORUŞTURMA

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlattı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı. Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

MERİH DEMİRAL'DEN SEVİNÇ AÇIKLAMASI

Merih Demiral, Avusturya galibiyeti sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.