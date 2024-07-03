Alman Bild'den Merih Demiral'ın bozkurt işaretine skandal saldırı: Faşist Kurt selamı

Faşist Hitler'in ülkesi Almanya'da yayın yapan Bild, Merih Demiral'ın Avusturya zaferi sonrasında yaptığı Türklüğün sembolü olan bozkurt işaretine saldırdı. Merih Demiral'ın sevinci için "Aşırı sağcı kutlama" ifadelerine yer veren Bild, bozkurt işareti için de "Faşist Kurt selamı" dedi.

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Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral'ın zafer kutlamasındaki bozkurt işareti sosyal medyada olduğu gibi dünya basınında da gündem oldu.

ALMAN BILD HADDİNİ AŞTI

Axel Springer tarafından kurulan Alman yayın organı, tarihi boyunca olduğu gibi bir kez daha Türkiye'ye karşı cephe alarak algı operasyonuna kalkıştı.

Dünya genelinde 150'den fazla yayım organı olan Axel Springer lobisinin ürünü Bild, Merih Demiral'ın Avusturya maçı sonrası yaptığı kutlamayı hedef aldı.

Bild, Türklüğün sembolü olan bozkurt işareti yapan Merih Demiral için "Aşırı sağcı kutlama" ifadelerini kullandı. Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretini de "Faşist Kurt işareti" diyerek tanıtan Bild, olayı 'skandal' olarak yorumladı.

futbol sevincini siyasete bağlamayı da es geçmediler

Merih Demiral'ın bozkurt işareti ile Milliyetçi Hareket Partisi işaret edildi. "Aşırı milliyetçi parti" ifadelerinin kullanılmasıyla AK Parti - MHP ortaklığı hedef tahtasına konuldu.

AVUSTURYA YASAKLADI, ALMANYA İZLİYOR

Avusturya'da gri kurt işareti ve 'kurt selamı' Mart 2019'dan bu yana yasaklı.

Almanya'da da yıllardır yasak tartışılıyor. Almanya'da Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin takip ettiği aşırı sağcı "Ülkücü Hareket"in destekçileri "Bozkurtlar" olarak anılıyor.

MERİH DEMİRAL KURT İŞARETİ HAKKINDA KONUŞTU

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.