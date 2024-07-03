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Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum...
Euro2024, Türkiye, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup eden millilerimiz çeyrek finale yükseldi. Maçın oyuncusu seçilen Merih'in gol sevinci geceye damgasını vurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan yıldız futbolcu: "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024’te A Millî Futbol Takımı’mız son 16 turunda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Merih Demiral’ın kornerden gelen golleriyle tüm Türkiye havalara uçtu. Gol sevincini yaşarken bozkurt işareti yapan Merih Demiral basın toplantısında konu ile ilgili konuştu. 

Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum... - 1. Resim

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

İki gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum... - 2. Resim

"CANLI GÖRDÜĞÜM EN İYİ KURTARIŞLARDAN BİRİ"

Kaleci Mert Günok'un performansının sorulması üzerine Merih Demiral, "Mert ağabeyin gerçekten maşallahı vardı. Maçtan sonra konuştuk, kurtarışa inanamadım, hala etkisindeyiz, muhteşem bir kurtarış, canlı gördüğüm belki de en iyi kurtarışlardan biri. Mert Ağabey bunu hak ediyor, bizim en yaşlı futbolcumuz, bize her zaman yol gösteriyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün bu maçta böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi" açıklamasında bulundu.

Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum... - 3. Resim

"BERLİN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Kariyerinde birçok iyi maç olduğunu, milli takım özelinde de iyi olduğu karşılaşmaları hatırlatan Demiral, "Kariyerimde birçok iyi maç var ama milli takım özelinde de iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak çok mücadele ettik. Hak ederek kazandık. Sahada herkes çok mücadele etti. Muhteşem bir mücadele vardı, ben de o mücadelenin içindeyim. Takımla gurur duyuyorum, inanılmaz hisler, inşallah devamını da getiririz. Taraftarlarımız gerçekten şahane, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça çıktığımızda onların destekleri inanılmaz sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Berlin’de oynayacağı bizim için de büyük şans, orada daha çok Türk taraftar olacaktır. İyi ki varlar, bizi her zaman desteklemeye devam etsinler" değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum... - 4. Resim

"HERHANGİ BİR MESAJ YOK"

Gol sevincinin hatırlatılması üzerine ise milli futbolcu, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

Merih Demiral gol sevincini yorumladı: Mesaj yok, Türk olmaktan gurur duyuyorum... - 5. Resim

"ARDA PIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUK"

Arda Güler'e çok destek olduklarını aktaran Demiral, "Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz, takımda çok güzel arkadaşlık var. Arda’ya çok destek oluyoruz, daha 19 yaşında pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık olmuyor, herkes birbirinin iyiliğini istiyor, o yüzden başarılı oluyoruz. Arda çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir futbolcu. Arda’nın olması milli takımımız ve ülkemiz için bir şans. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi gururlandır" diyerek sözlerini tamamladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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