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Türkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildi
A Milli Takım, Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, Türkiye-Avusturya maçının adamı olarak 2 gol atan Merih Demiral'ı seçti. Merih Demiral attığı 2 gol ve savunmada yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vurdu.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'da savunma oyuncusu Merih Demiral attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.

MAÇIN ADAMI BELLİ OLDU

Merih Demiral'ın muhteşem performansını UEFA'da onurlandırdı. UEFA, maçın ardından verilen 'Maçın adamı' ödülünü Merih Demiral'a verdi.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

Merih Demiral'ın 57.saniyede attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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