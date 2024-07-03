Türkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 00:11 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 00:17 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

UEFA, Türkiye-Avusturya maçının adamı olarak 2 gol atan Merih Demiral'ı seçti. Merih Demiral attığı 2 gol ve savunmada yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vurdu.