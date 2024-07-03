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Merih Demiral ve İsviçreli eşi Heidi Lushtaku 2021 yılında evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral ve İsviçreli eşi Heidi Lushtaku 2021 yılında evlendi
Merih Demiral, Milli Takım, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımızın gözde futbolcularından biri olan Merih Demiral, dün akşam oynanan maçtaki performansı ile gururlandırırken özel hayatı da gündeme geldi. Gol sevinci ile gündeme gelmesinin ardından Merih Demiral evli mi, eşi kim ve nereli merak edildi. Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan çift, büyük ilgi görüyor.

Milli Takımımızın oyuncularından biri olan Merih Demiral gündemde yer alırken eşinin nereli olduğu da merak edildi. Türkiye forması ile gösterdiği performans büyük ilgi çekerken sosyal medya hesabında yer alan aile fotoğrafları da ses getirdi. Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku kimdir merak ediliyor.

MERİH DEMİRAL'IN EŞİ NERELİ, KİMDİR?

Demiral ile eşi Heidi Lushtaku 2021 yılında evlendi. Heidi Lushtaku, İsviçreli model olurken çiftin evliliğinden iki oğlu var. 28 Haziran 1990 yılında Kosova'da doğan isim, 2021 yılında dünya evine girdi.

Merih Demiral ve İsviçreli eşi Heidi Lushtaku 2021 yılında evlendi - 1. Resim

MİLLİ TAKIM OYUNCUSU MERİH DEMİRAL KAÇ YAŞINDA?

Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Milli takım forması dışında Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forması giymekte. Artvin'in Arhavi ilçesinden Karamürsel'e göç eden bir ailenin oğlu olurken 2012 yılında annesi ve babasının içerisinde olduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybederken babası yaralı olarak kurtuldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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