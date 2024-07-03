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Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, cezalı olması nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçında oynamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, cezalı olması nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçında oynamayacak
#Türkiye, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te heyecan devam ederken dün akşam Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup ettik. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmamızın ardından futbolseverler Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek oynayacak mı, neden yok merak ederken takımımızda sarı kart sınırında bulunanlar var.

Dün akşam oynanan Türkiye - Avusturya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın forma giyemezken 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile mücadele edeceğiz. Turnuvada sarı kart sınırında olan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek'in forma giymemesinin üzerine cezalı mı, Hollanda maçında oynamayacak mı araştırıldı.

ORKUN KÖKÇÜ VE İSMAİL YÜKSEK HOLLANDA MAÇINDA OYNAMAYACAK MI, NEDEN?

EURO 2024'te serüven devam ederken A Milli Futbol Takımımız çeyrek finale kaldı. 6 Temmuz günü Hollanda ile karşılaşırken turnuvada sarı kart sınırında bulunan isimlerin de kart almamaya özen göstermesi gerekiyor. 

Dün akşam oynanan mücadelede Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek sarı kart alarak turnuvanın bir sonraki maçı olan Hollanda mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı olması nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci ise karşılaşmanın 83. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine dahil oldu.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, cezalı olması nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçında oynamayacak - 1. Resim

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ GÜN?

Avrupa Turnuvası'nda heyecan sürerken takımımız çeyrek finalde Hollanda ile 6 Temmuz günü 22.00'da karşılaşacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Avusturya maçının sonunda değerlendirmede bulunurken şu sözleri söyledi:

 "Biraz yorgunuz. Çok çok önemli bir maçtı. Takım ruhunu birinci dakikadan son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk kez Hırvatistan deplasmanında görmüştük. Oyuncularım adına çok mutluyum. İlk maçlarda takım ruhunda belki aksaklıklar vardı. Tarihi bir sonuç. Galibiyet olarak da 2008'i yakalamış olduk. Hepimiz için çok mutluyuz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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