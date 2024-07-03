Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"

Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan A Milli Futbol Takımı&#039;nı tebrik etti: &quot;Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum&quot;
Avrupa Şampiyonası, A Milli Takım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Avusturya'yı 2-1 yenerek Çeyrek Finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile karşı karşıya geldi. A Mililer 2.1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi isimler tarihi başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. 

ERDOĞAN: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Erdoğan şunları söyledi:

"Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. "

CEVDET YILMAZ: YÜREKTEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tebrikler #BizimÇocuklar 🇹🇷

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. 👏👏👏

Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: HOLLANDA KARŞISINDA BAŞARILAR DİLİYORUM

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildiZaferin kahramanları konuştu! 'Alınacak bir rövanş var demiştik'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğünden maçı izlemeye geçtiler! A Milli Takım böyle desteklendi - GündemDüğünden maçı izlemeye geçtiler! Türkiye tarih yazdıSeyir halindeki araç cayır cayır yandı! Dehşet anları kameralarda - GündemSeyir halindeki araç cayır cayır yandı! İşte o anlarSuriye'nin kaybı İsrail'in işine gelir! Provokasyonda Tel Aviv detayı - GündemSuriye'nin kaybı İsrail'in işine gelir! Provokasyonda Tel Aviv detayıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e cevap! Erken seçim tartışmalarına noktayı koydu - GündemErdoğan'dan Özgür Özel'e açık rest!Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem - GündemAkdeniz'de 4.6 büyüklüğünde depremAnkara'da çocuklarının rehin alıp katleden baba intihar etti - GündemÇocuklarını önce rehin aldı, felaketi yaşattı
Sonraki Haber Yükleniyor...