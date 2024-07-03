Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Avusturya'yı 2-1 yenerek Çeyrek Finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile karşı karşıya geldi. A Mililer 2.1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi isimler tarihi başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

ERDOĞAN: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Erdoğan şunları söyledi:

"Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. "

CEVDET YILMAZ: YÜREKTEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tebrikler #BizimÇocuklar 🇹🇷

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. 👏👏👏

Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: HOLLANDA KARŞISINDA BAŞARILAR DİLİYORUM

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum." dedi.