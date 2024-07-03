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A Milli Takım 3.kez çeyrek finalde! İşte rakibimiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım 3.kez çeyrek finalde! İşte rakibimiz
Euro 2024, A Milli Takım, Çeyrek Final, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, tarihinde 3.kez çeyrek finale yükseldi. Türkiye daha önce 2000 ve 2008'de bu başarıyı elde etmişti.

EURO 2024'te A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finalde rakibi Hollanda oldu. Ay yıldızlılar, bu galibiyetle birlikte tarihinde 3.kez çeyrek finale yükseldi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ YER ALMIŞTIK

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek. Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

EN İYİ DERECEMİZ

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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