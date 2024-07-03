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Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! A Milli Futbol Takımımız Avrupa'yı salladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran Milli Takımımız'ın muhteşem zaferi Avrupa basınında yer buldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu maçında A Milli Takımımız Avusturya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya attığı muhteşem gollerle damga vuran Merih Demiral, maçın oyuncusu seçildi. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch kaydetti.

Geceye kurtarışıyla Mert Günok damgasını vururken, Merih Demiral ise attığı gollerle adını tarihe yazdırdı. A Milli Takım, 6 Temmuz günü çeyrek final maçına çıkacak ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İşte Avrupa basınının attığı başlıklar...

Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! A Milli Futbol Takımımız Avrupa'yı salladı - 1. Resim

L'EQUIPE: MERİH'TEN ÇİFTE DARBE

BBC: TURNUVANIN EN İYİ MÜSABAKALARINDAN BİRİ

Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! A Milli Futbol Takımımız Avrupa'yı salladı - 2. Resim

AS: RALF RANGNICK'İ ÇILGINA ÇEVİRDİ

LA GAZZETTA DELLO SPORT: AŞAĞILANMAYI TELAFİ ETTİLER

Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! A Milli Futbol Takımımız Avrupa'yı salladı - 3. Resim

THE SUN: BİR ÜLKENİN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUK

BİLD: KALECİ KAHRAMAN OLDU. TÜRKİYE, LEİPZİG'DE GİZLİ FAVORİ AVUSTURYA'YI YENEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ.

Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! A Milli Futbol Takımımız Avrupa'yı salladı - 4. Resim

SPORT MEDİA SET: KARARLILIK VE ÜSTÜN YETENEĞİN KARIŞIMI

MARCA: TÜRKİYE HAYALLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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