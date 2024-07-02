Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Türkiye çeyrek finalde... Mert tarihi kurtarışla zafere damga vurdu

Türkiye çeyrek finalde... Mert tarihi kurtarışla zafere damga vurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ayrıntılar, Geliyor, Json, Haber

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tarihi maçta kaleci Mert Günok, 90+4'te inanılmaz bir kurtarışla destan yazdı. Spikerin "Ahtapot musun Mert!" sözleriyle yankılanan kurtarış, maçın son anına damga vurdu.

A Milli Takım çeyrek için sahaya çıktığı maçta Avusturya'yı 2-1 yenerek adeta destan yazdı. Türk futbolcuların maç esnasında sahneledikleri tarihi performans ise zafere altın harflerle kazındı.

MERİH İLK DAKİKADA ATTI

Merih'in attığı gol Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki en erken golü olarak tarihe geçti. 59. dakikada Merih hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydederek zaferin önünü açtı.

"AHTAPOT MUSUN MERT!"

Maçın son anlarında rakip takım Türkiye'ye hücum üzerine hücum ediyordu. Onda kaleci Mert Günok sahneye çıktı. 90+4'te rakip takımın şutunu öyle bir kurtardı ki, spiker "Ahtapot musun Mert!" sözleriyle haykırdı. Mert'in kurtarış anları ise maça damga vurdu.

MERT'TEN İLK AÇIKLAMA

Maçın ardından açıklamada bulunan Mert, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz" dedi.

Türkiye çeyrek finalde... Mert tarihi kurtarışla zafere damga vurdu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Düğünden maçı izlemeye geçtiler! A Milli Takım böyle desteklendiTürkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildi - SporMerih Demiral maçın adamı seçildiMerih Demiral'dan tarihe geçen gol! Milli Takım'a en erken sevincini yaşattı - SporMerih Demiral'dan tarihe geçen gol!Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi - SporTarihi galibiyete Türkiye böyle sevindiA Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti - SporA Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli olduBizim çocuklar çeyrek finalde! Avusturya engelini 2 golle aştık - SporBizim çocuklar çeyrek finalde!Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi - SporAlmanya sokaklarında Türkiye coşkusu
Sonraki Haber Yükleniyor...