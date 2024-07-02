Türkiye çeyrek finalde... Mert tarihi kurtarışla zafere damga vurdu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tarihi maçta kaleci Mert Günok, 90+4'te inanılmaz bir kurtarışla destan yazdı. Spikerin "Ahtapot musun Mert!" sözleriyle yankılanan kurtarış, maçın son anına damga vurdu.

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi

A Milli Takım çeyrek için sahaya çıktığı maçta Avusturya'yı 2-1 yenerek adeta destan yazdı. Türk futbolcuların maç esnasında sahneledikleri tarihi performans ise zafere altın harflerle kazındı.

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MERİH İLK DAKİKADA ATTI

Merih'in attığı gol Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki en erken golü olarak tarihe geçti. 59. dakikada Merih hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydederek zaferin önünü açtı.

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"AHTAPOT MUSUN MERT!"

Maçın son anlarında rakip takım Türkiye'ye hücum üzerine hücum ediyordu. Onda kaleci Mert Günok sahneye çıktı. 90+4'te rakip takımın şutunu öyle bir kurtardı ki, spiker "Ahtapot musun Mert!" sözleriyle haykırdı. Mert'in kurtarış anları ise maça damga vurdu.

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MERT'TEN İLK AÇIKLAMA

Maçın ardından açıklamada bulunan Mert, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz" dedi.