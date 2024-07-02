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CANLI ANLATIM

CANLI | Türkiye çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Türkiye çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu
Avusturya, Türkiye, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

02.07.2024 20:52

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald,Schmid, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper

02.07.2024 20:36

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Avusturya - Türkiye maçına Leipzig Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.

Yer: Almanya / Leipzig Stadı

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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