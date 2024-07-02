CANLI | Türkiye çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
- MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK
02.07.2024 20:52
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald,Schmid, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper
02.07.2024 20:36
MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK
Avusturya - Türkiye maçına Leipzig Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.
Yer: Almanya / Leipzig Stadı
Kaynak: Türkiye Gazetesi