CANLI | Türkiye çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 20:34 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 21:01 - Güncelleme:

Avusturya, Türkiye, Haber

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Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.