Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile karşı karşıya geldi. A Mililer 2.1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Türkiye, 58 saniyede gelen golde büyük coşku yaşadı. Son dakikalarda ise milyonlar hop oturup hop kalktı.

Milliler için Türkiye tek yürek oldu. Milliler ilk yarıda birinci dakika dolmadan golü bularak büyük coşku yaşattı. A Milli Takım'ın Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta rakip fileleri 58. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye'nin turnuva tarihindeki en erken gol oldu. Demiral'in attığı gol Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti.

Milliler Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Türkiye A Millileri öne geçiren gol ve çeyrek final coşkusunu böyle yaşadı büyük sevinç yaşadı:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izlemek için vatandaşlar, Yedikule Hisarı'da doldurdu. 7'den 70'e futbolseverler A Mililere destek için maçı Maltepe Cumhuriyet Meydanın'da kurulan dev ekrandan izledi. Kırklareli'nde vatandaşlar, karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan seyretti. Merih'in attığı golde vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Ankara'da vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye karşılaşmasını Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Merih Demiral'ın attığı gol sonrasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sevinç yaşadı.

Milli takımın çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.