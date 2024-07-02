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Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası, Milli Takım, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile karşı karşıya geldi. A Mililer 2.1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Türkiye, 58 saniyede gelen golde büyük coşku yaşadı. Son dakikalarda ise milyonlar hop oturup hop kalktı.

Milliler için Türkiye tek yürek oldu. Milliler ilk yarıda birinci dakika dolmadan golü bularak büyük coşku yaşattı. A Milli Takım'ın Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta rakip fileleri 58. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye'nin turnuva tarihindeki en erken gol oldu. Demiral'in attığı gol Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti.

Milliler Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Türkiye A Millileri öne geçiren gol ve çeyrek final coşkusunu böyle yaşadı büyük sevinç yaşadı:

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi gole Türkiye böyle sevindi - 1. Resim

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi gole Türkiye böyle sevindi - 4. Resim

Ankara'da vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye karşılaşmasını Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi gole Türkiye böyle sevindi - 5. Resim

Merih Demiral'ın attığı gol sonrasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sevinç yaşadı.

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi gole Türkiye böyle sevindi - 6. Resim

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi gole Türkiye böyle sevindi - 7. Resim

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi - 8. ResimMilliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi - 9. Resim

Milli takımın çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi - 10. Resim

Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi - 11. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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