Süper Lig devi Di Maria için gün sayıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Şampiyonluk kadrosu için harekete geçen Beşiktaş'ta gözler Angel Di Maria'ya çevrildi. Arjantinli yıldızla yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Şu ana kadar Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Siyah-beyazlılar, Angel Di Maria için tüm şartları zorluyor.

Sabah Gazetesi'nin Arjantin basınına dayandırdığı habere göre; Di Maria'nın Rosario Central'e döneceği ama Beşiktaş'ın da güçlü bir maddi güçle masada olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO

Sezonu Benfica'da tamamlayan 36 yaşındaki yıldıza 5 milyon maaş karşılığında 1 senelik kontrat önerildiği öne sürüldü.

Kararını kısa sürede vermesi beklenen Di Maria'nın Beşiktaş'a sıcak bakabileceği konuşuluyor.