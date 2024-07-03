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A Milli Takım'ın zaferleri kasayı doldurdu! EURO 2024'te kazanılan para ödülü belli oldu

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A Milli Takım&#039;ın zaferleri kasayı doldurdu! EURO 2024&#039;te kazanılan para ödülü belli oldu

Spor Haberleri

EURO 2024'te çeyrek finale kalan A Milli Takım'ın şu ana kadar elde ettiği para ödülü netleşmeye başladı. Ay-yıldızlılar, şu ana kadar oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet elde etti.

Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale kalan A Milli Takımımız, 6 Temmuz'da Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'daki turnuvada ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ay-yıldızlıların, elde ettiği para ödülü de belli oldu.

A Milli Takım'ın zaferleri kasayı doldurdu! EURO 2024'te kazanılan para ödülü belli oldu - 1. Resim

A MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE NE KADAR KAZANDI?

EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euro alan Türkiye, kazandığı Gürcistan, Çekya ve Avusturya maçlarından dolayı da 3 milyon euro galibiyet primi elde etti.

Son 16 turuna kaldığı için 1.5 milyon euro ve çeyrek finale kaldığı için de 2.5 milyon euro kazanan A Milli Takım, toplamda 4 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

Temsilcimiz, şu ana kadarki performansıyla toplamda 16 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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