A Milli Takım'ın zaferleri kasayı doldurdu! EURO 2024'te kazanılan para ödülü belli oldu

EURO 2024'te çeyrek finale kalan A Milli Takım'ın şu ana kadar elde ettiği para ödülü netleşmeye başladı. Ay-yıldızlılar, şu ana kadar oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet elde etti.

Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale kalan A Milli Takımımız, 6 Temmuz'da Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'daki turnuvada ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ay-yıldızlıların, elde ettiği para ödülü de belli oldu.

A MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE NE KADAR KAZANDI?

EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euro alan Türkiye, kazandığı Gürcistan, Çekya ve Avusturya maçlarından dolayı da 3 milyon euro galibiyet primi elde etti.

Son 16 turuna kaldığı için 1.5 milyon euro ve çeyrek finale kaldığı için de 2.5 milyon euro kazanan A Milli Takım, toplamda 4 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

Temsilcimiz, şu ana kadarki performansıyla toplamda 16 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti.