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Beşiktaş stoperini İtalya'da buldu! Arnavut stoper için girişimler başlayacak

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Beşiktaş stoperini İtalya&#039;da buldu! Arnavut stoper için girişimler başlayacak
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Empoli'nin Arnavut stoperi Ardian Ismajli'yi gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Giovanni van Bronckhorst önderliğinde başlayan Beşiktaş, Rafa Silva ve Paulista gibi oyuncuları alarak transfer dönemine iddialı bir giriş yaptı. Hollandalı teknik direktörün raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, kadrosuna bir stoper daha katmak istiyor. 

BEŞİKTAŞ ARNAVUT STOPERİN PEŞİNDE

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Ardian Ismajli'yi  gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, kısa bir süre içerisinde müzakere masasına oturacağı iddia edildi.

Beşiktaş stoperini İtalya'da buldu! Arnavut stoper için girişimler başlayacak - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ardian Ismajli, geçen sezon Empoli'de 27 karşılaşmada görev yaptı. Arnavut stoper bu karşılaşmalarda 2.138 dakika süre alırken, 2 sarı kart gördü.

Düzenleyen:  - Spor
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