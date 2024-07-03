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Bozkurt selamı veren Merih Demiral ceza alacak mı? Akıllara İsviçre örneği geldi

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Bozkurt selamı veren Merih Demiral ceza alacak mı? Akıllara İsviçre örneği geldi

Spor Haberleri

UEFA, Avusturya'ya karşı attığı gol sonrası bozkurt selamı veren Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Milli oyuncunun ceza alma ihtimali üzerine gözler TFF'ye çevrildi.

EURO 2024'te çeyrek finale kalan A Milli Takımımız, 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi Avusturya maçındaki gol sevincinde bozkurt selamı yapan Merih Demiral, UEFA'nın soruşturmasına takıldı.

Milli oyuncunun bu soruşturmaya rağmen Hollanda maçında sahada olması bekleniyor.

TFF kaynaklarından alınan bilgiye göre; sadece para cezasının verilme ihtimali olduğu öne sürüldü.

Bozkurt selamı veren Merih Demiral ceza alacak mı? İşte masadaki ihtimaller - 1. Resim

İSVİÇRE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

2018 Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Arnavut asıllı futbolcuları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, Sırbistan maçında çift başlı kartal işaretiyle gol sevinci yapmaları sonrası soruşturma açılmış ve sadece para cezası verilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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