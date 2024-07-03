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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli&#039;den UEFA&#039;ya Merih Demiral tepkisi: Pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etti
Mhp, Haber

Gündem Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'ın sevinci hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 tur maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye attığı 2 golün dışında sevinirken yaptığı bozkurt işaretiyle damga vuran Merih Demiral oldu.

UEFA, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması hakkında soruşturma başlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaparak sevinmesi hakkında soruşturma başlatan UEFA'ya tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş - 1. Resim

İşte sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli'nin ifadeleri:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır.

Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir.

Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş - 2. Resim

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaşanan skandala tepki gösterdi. Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." dedi.

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