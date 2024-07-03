Gençlik ve Spor Bakanı'ndan UEFA'nın skandal Merih kararı sonrası dikkat çeken paylaşım
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı için soruşturma açmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Merih'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bakan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" yazıp Türk bayrağı emojisi yayınladı.
A Milli Takım dün akşam Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Nefes kesen mücadelede ay yıldızlıların gollerini Merih Demiral attı.
UEFA'DAN SKANDAL MERİH KARARI
Merih maç sonu sevincinde bozkurt işareti ile sevinirken, bu hareket sonrası UEFA'dan skandal bir karar geldi. UEFA, Merih Demiral'a soruşturma açtı.
BAKAN BAK'TAN MERİH PAYLAŞIMI
UEFA'nın kararı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Merih'e sahip çıkan Bakan Bak, bozkurtlu fotoğrafı paylaşarak "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notunu düştü. Paylaşımın sonunda da Türk bayrağı yer aldı.
AVUSTURYA'DA BOZKURT İŞARETİ YASAK
2019 yılında Avusturya'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi