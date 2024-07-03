Gençlik ve Spor Bakanı'ndan UEFA'nın skandal Merih kararı sonrası dikkat çeken paylaşım

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı için soruşturma açmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Merih'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bakan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" yazıp Türk bayrağı emojisi yayınladı.