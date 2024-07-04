Almanya, Merih Demiral'ın 'bozkurt'lu sevinci nedeniyle Berlin Büyükelçisi'ni çağırdı

Almanya, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki "bozkurt" selamı şeklindeki gol sevinci nedeniyle Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidiyor

Milli Futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçından sonra yaptığı 'bozkurt'lu gol sevincinin yankıları sürüyor.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in 'bozkurt'lu sevinç nedeniyle UEFA'dan yaptırım istemesinin ardından Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye de konuyla ilgili harekete geçmiş ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

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ALMANYA'DAN KARŞI ADIM!

Yaşananlardan sonra Almnaya'dan da karşı adım geldi. Almanya, Merih Demiral'ın "bozkurt" selamı şeklindeki gol sevinci nedeniyle Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.